Covid, il ritorno a scuola degli studenti delle superiori (Di martedì 2 febbraio 2021) Protezione civile e polizia locale hanno vigilato sul rientro in classe degli studenti delle superiori a Udine e Pordenone (video Petrussi e Missinato) Leggi su udine20 (Di martedì 2 febbraio 2021) Protezione civile e polizia locale hanno vigilato sul rientro in classea Udine e Pordenone (video Petrussi e Missinato)

ZZiliani : Primo in classifica al via del girone di ritorno pur essendo stato il club più colpito da infortuni e contagi-Covid… - enpaonlus : Addio a Rosy, il gatto che da dieci mesi attendeva il ritorno a casa della proprietaria morta per Covid… - Agenzia_Ansa : #Covid: tre casi di #variante #brasiliana in Abruzzo. Si tratta di una famiglia di ritorno dallo stato del Sud Amer… - s_tagliafico : Ci sarà un ritorno dei QR code per i pagamenti dovuto alle strategie di distanziamento anti-covid? - CCanadese : Ontario, il ritorno in classe è un enigma -