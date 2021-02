Covid | il ‘consiglio’ di De Luca | “Tenete le mascherine anche a letto”

Leggi su dire

(Di martedì 2 febbraio 2021) NAPOLI – “Tenetevi queste maledette mascherine pure quando andate a dormire. Siamo in zona gialla come regione da tante settimane, ma questo non p un regalo. È chiaro che è una condizione di vantaggio per tante realtà economiche, ma stiamo attenti perché se facciamo gli squinternati poi fra una settimana chiudiamo tutto. Gli assembramenti di questo fine settimana sono da irresponsabili. Non è che la sera andiamo nell’area dei baretti e facciamo quello che c…, non è possibile”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al termine dell’appuntamento per la consegna del primo dei 15 treni Rock previsti per il 2021. “Allora – ha aggiunto – dobbiamo essere responsabili: più si riducono le restrizioni più dobbiamo essere responsabili. Ai giovani dico: chi si toglie la mascherina non è un fenomeno è un imbecille fenomenale”.