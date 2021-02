Covid, il bollettino di oggi: 9.660 nuovi casi e 499 morti, tasso di positività al 3,9% (Di martedì 2 febbraio 2021) Covid bollettino oggi 2 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 9.660 i nuovi casi di positività al coronavirus e 499 i morti nelle ultime 24 ore. 244.429 i tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività à al 3,9%, in netta diminuzione rispetto a ieri (era al 5,5%). (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.214, con un saldo negativo di 38 persone tra ingressi ed uscite nelle ultime 24 ore. Calano anche i ricoverati nei reparti ordinari, sono 20.317 (-57 rispetto a ieri). In Emilia-Romagna: 879 nuovi casi e 72 morti, tornano a calare i ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 febbraio 2021)2 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 9.660 idial coronavirus e 499 inelle ultime 24 ore. 244.429 i tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore. Ildià al 3,9%, in netta diminuzione rispetto a ieri (era al 5,5%). (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.214, con un saldo negativo di 38 persone tra ingressi ed uscite nelle ultime 24 ore. Calano anche i ricoverati nei reparti ordinari, sono 20.317 (-57 rispetto a ieri). In Emilia-Romagna: 879e 72, tornano a calare i ...

