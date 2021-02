COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 484 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 31 persone: – 3, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 5, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 4, residenti nel comune di Gesualdo; – 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montoro; – 4, residenti nel comune di Morra De Sanctis; – 2, residenti nel comune di Pago Vallo lauro; – 1, residente nel comune di San Sossio Baronia; – 2, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi; – 2, residenti nel comune di Solofra; – 3, residenti nel comune di Vallata. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 484 tamponi effettuati sono risultate positive al31 persone: – 3, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 5, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 4, residenti nel comune di Gesualdo; – 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montoro; – 4, residenti nel comune di Morra De Sanctis; – 2, residenti nel comune di Pago Vallo lauro; – 1, residente nel comune di San Sossio Baronia; – 2, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi; – 2, residenti nel comune di Solofra; – 3, residenti nel comune di Vallata. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

