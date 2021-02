Covid, da ieri 244.429 tamponi per 9.660 contagi, tasso di positività al 3,9%. Sono 499 le vittime (Di martedì 2 febbraio 2021) Con ben 244.429 tamponi (tra molecolari e antigenici), effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, e 9.660 nuovi contagi, oggi è stato registrato un tasso di positività pari a 3,9%. Una notizia positiva, quella resa dal report quotidiano del ministero della Salute, insieme a quella secondo cui continua a scendere il numero dei positivi nel Paese, ad oggi 437.765 Altro dato confortante è che , dopo doversi mesi di ‘angoscia’, da ieri nessuna Regione ha registrato oltre i mille casi. Tanto è che oggi la regione ‘maggiormente’ colpita risulta essere la Sicilia, con 984 casi! Seguono la Campania (919), la Lombardia (912) e, addirittura in ‘ex aequo’ Puglia ed Emilia Romagna (879). Resta invece ancora alto il numero delle vittime (in aumento rispetto a ieri), oggi 499, che ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 febbraio 2021) Con ben 244.429(tra molecolari e antigenici), effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, e 9.660 nuovi, oggi è stato registrato undipari a 3,9%. Una notizia positiva, quella resa dal report quotidiano del ministero della Salute, insieme a quella secondo cui continua a scendere il numero dei positivi nel Paese, ad oggi 437.765 Altro dato confortante è che , dopo doversi mesi di ‘angoscia’, danessuna Regione ha registrato oltre i mille casi. Tanto è che oggi la regione ‘maggiormente’ colpita risulta essere la Sicilia, con 984 casi! Seguono la Campania (919), la Lombardia (912) e, addirittura in ‘ex aequo’ Puglia ed Emilia Romagna (879). Resta invece ancora alto il numero delle(in aumento rispetto a), oggi 499, che ...

