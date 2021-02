Covid, campagna vaccinazione, anche in Abruzzo meno siringhe rispetto al vaccino (Di martedì 2 febbraio 2021) L'Aquila - "anche in Abruzzo la questione siringhe rappresenta un problema. Quelle di precisione sono arrivate, ma in maniera assolutamente non proporzionale al numero dei vaccini. Le Asl si sono quindi dovute riorganizzare. Nella quasi totalità dei casi, comunque, riusciamo a garantire la cosiddetta sesta dose". Lo afferma il direttore sanitario della Asl di Teramo e coordinatore regionale del piano vaccini per l'Abruzzo, Maurizio Brucchi. Più in generale, sulle dosi di vaccino arrivate, Brucchi spiega che "in Abruzzo c'è stata una riduzione, ma non pesantissima. Domani - annuncia il coordinatore - abbiamo una riunione operativa con le Asl. Stiamo completando la fase uno che riguarda il personale sanitario e sociosanitario". "Poi si programmerà la 'fase due'. Ho già chiesto alle Asl ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 2 febbraio 2021) L'Aquila - "inla questionerappresenta un problema. Quelle di precisione sono arrivate, ma in maniera assolutamente non proporzionale al numero dei vaccini. Le Asl si sono quindi dovute riorganizzare. Nella quasi totalità dei casi, comunque, riusciamo a garantire la cosiddetta sesta dose". Lo afferma il direttore sanitario della Asl di Teramo e coordinatore regionale del piano vaccini per l', Maurizio Brucchi. Più in generale, sulle dosi diarrivate, Brucchi spiega che "inc'è stata una riduzione, ma non pesantissima. Domani - annuncia il coordinatore - abbiamo una riunione operativa con le Asl. Stiamo completando la fase uno che riguarda il personale sanitario e sociosanitario". "Poi si programmerà la 'fase due'. Ho già chiesto alle Asl ...

Covid e immunità: una vita da vaccinati Una vita da vaccinati, cosa e come potrà essere? Ma, prima ... una accettabile logistica e organizzazione della campagna vaccinale. Chi ci vaccina, dove, chi ci ...

'Visti i rallentamenti che ci sono stati sulle forniture dei vaccini anti - Covid " le sue parole ... Nelle ultime settimane la campagna di vaccinazione ha incontrato qualche difficoltà a causa dei ...

In accordo con la Asl teramana il Comune di Giulianova si attiva per rintracciare ulteriori locali per ospitare le operazioni vaccinali In previsione dell'avvio della fase successiva della campagna ...

Ursula von der Leyen difende l'operato della Commissione europea sui vaccini. La numero uno dell'Eurogoverno in un'intervista a un ristretto numero di quotidiani ...

