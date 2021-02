Covid, Bertolaso: 'L'obiettivo è vaccinare tutti i lombardi entro giugno' (Di martedì 2 febbraio 2021) commenta Ansa 'Il traguardo di vaccinare tutta la regione lombardia prima di giugno è assolutamente possibile'. Lo ha detto Guido Bertolaso, nuovo consulente del Pirellone per la campagna vaccinale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) commenta Ansa 'Il traguardo ditutta la regionea prima diè assolutamente possibile'. Lo ha detto Guido, nuovo consulente del Pirellone per la campagna vaccinale ...

