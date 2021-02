Covid, allarme varianti: proteggere anche vaccinati e guariti (Di martedì 2 febbraio 2021) – Dare priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi Covid-19 sospetti/confermati da variante e identificare tempestivamente sia i contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio. E’ quanto prevede la nuova circolare del ministero della Salute sulla diffusione delle varianti di SarsCov2. Si indica inoltre di eseguire un test molecolare ai contatti (ad alto e Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 2 febbraio 2021) – Dare priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi-19 sospetti/confermati da variante e identificare tempestivamente sia i contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio. E’ quanto prevede la nuova circolare del ministero della Salute sulla diffusione delledi SarsCov2. Si indica inoltre di eseguire un test molecolare ai contatti (ad alto e

Agenzia_Ansa : Allarme assembramenti. Folla in centro a Milano e Roma, a poche ore dal passaggio in zona gialla #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore sono stati 7.925 i test positivi al #coronavirus registrati in Italia, con 329 vittime. Lo rend… - Agenzia_Ansa : #Covid - Sono stati 142.419 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con… - SmorfiaDigitale : Varianti Covid, allarme in Italia: La quarantena va allungata - ilcentrotirreno : Covid, allarme Europol su falsi certificati di negatività -