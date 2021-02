Covid-19, in Italia 7.925 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di martedì 2 febbraio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 142.419 tamponi analizzati in tutta Italia (contando anche i test antigenici rapidi) e altri 329 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 5,56% (il giorno prima era 5,27%). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 febbraio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 142.419 tamponi analizzati in tutta(contando anche i test antigenici rapidi) e altri 329 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 5,56% (il giorno prima era 5,27%). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

Corriere : Covid, ecco tutti gli errori del commissario Arcuri: cosa ha comprato e quanto ha speso - ricpuglisi : Domenico Arcuri deve rendere conto su come ha speso e come spende i soldi degli italiani per l'emergenza #Covid19.… - ladyonorato : Precisazione che evidenzia ancor più l’asservimento italiano alla supremazia dell’UE... potevano approvare autonoma… - morianisergio : RT @DataroomCorsera: Il commissario non riesce a soddisfare l’intero fabbisogno di guanti, camici, respiratori, gas medicali, reagenti, sir… - ernestocaprari : RT @Adnkronos: #Vaccino #covid Italia, #Crisanti: 'Bisognava chiedere a Amazon per consegna' -