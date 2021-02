Cotral | lunedì sciopero di quattro ore per rinnovo contratto di lavoro

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma –informa che il prossimo 8 febbraio 2021 le organizzazioni sindacali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – UGL FNA – S.L.M. FAST CONFSAL – FAISA CISAL hanno proclamato unodi 4 ore, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle ore 12:31. Tutte le informazioni sulla modalita’ disaranno disponibili sul sito internetspa.it e sull’account Twitter@Bus. Motivazioni dellodel CCNL Autoferrotranvieri, scaduto il 31 dicembre 2017. Richiesta di miglioramento delle condizioni lavorative sul piano normativo e salariale. Percentuale di adesione al precedentenazionale di 4 ore del 24 luglio 2019: 26%. Cosi’ in un ...

'In teoria - testimonia Radicati - su carta ilprevedere due corse utili: una alle 9 e una alle 9,20.mia figlia era alla fermata per prendere il pullman delle 9, non è passato. Ha ...