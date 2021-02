Costiera Amalfitana, frana sulla statale: messe in salvo tre famiglie bloccate (Di martedì 2 febbraio 2021) commenta frana costone sulla statale Amalfitana: immagini spettacolari Ansa 1 di 8 Ansa 2 di 8 Ansa 3 di 8 Ansa 5 di 8 Ansa 6 di 8 Ansa 7 di 8 Ansa 8 di 8 9 di 8 - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) commentacostone: immagini spettacolari Ansa 1 di 8 Ansa 2 di 8 Ansa 3 di 8 Ansa 5 di 8 Ansa 6 di 8 Ansa 7 di 8 Ansa 8 di 8 9 di 8 - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ...

RaiNews : Al momento non risultano feriti. Evacuate case nel rione Vagliendola. Interrotto il traffico sulla statale 163 in e… - Radio1Rai : ?? #Frana #Amalfi: ecco il video postato dall’Associazione Costiera Amalfitana Riserva Biosfera @acarbio - Marilenapas : RT @edmondocirielli: Il Governo intervenga subito ad Amalfi. La Costiera Amalfitana non può restare isolata per colpa dell'ennesima frana.… - infoitinterno : Costiera Amalfitana, frana sulla statale: evacuate alcune case - loreemme : RT @chilhavistorai3: Frana sulla Costiera Amalfitana all’altezza del tunnel Matteo Camera: Evacuate tre persone bloccate in casa, Vigili de… -