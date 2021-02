"Cosa dice agli italiani?". Fermare la farsa, Maglie durissima con Mattarella: "Elezioni" (Di martedì 2 febbraio 2021) Qui crolla tutto. Volano stracci. Nessun accordo. Roberto Fico sale al Quirinale con un nulla di fatto, mentre tra i giallorossi volano gli stracci. Il "ter" di Giuseppe Conte sembra tramontare, a meno di colpi di scena firmati Sergio Mattarella. E proprio contro il capo dello Stato punta il dito Maria Giovanna Maglie. La giornalista lo fa su Twitter, dove si rivolge in modo pungente al capo dello Stato, chiedendo "Cosa dirà gli italiani". Già, il voto, a questo punto, non sarebbe forse la soluzione migliore? "A che punto è la notte della Repubblica - premette la Maglie -. Non c'è accordo su niente: non sul Mes, non su Domenico Arcuri, non sulla sostituzione di Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina. Voglio proprio vedere Cosa risponde stasera il presidente della Repubblica rispetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Qui crolla tutto. Volano stracci. Nessun accordo. Roberto Fico sale al Quirinale con un nulla di fatto, mentre tra i giallorossi volano gli stracci. Il "ter" di Giuseppe Conte sembra tramontare, a meno di colpi di scena firmati Sergio. E proprio contro il capo dello Stato punta il dito Maria Giovanna Me. La giornalista lo fa su Twitter, dove si rivolge in modo pungente al capo dello Stato, chiedendo "dirà gli". Già, il voto, a questo punto, non sarebbe forse la soluzione migliore? "A che punto è la notte della Repubblica - premette la Me -. Non c'è accordo su niente: non sul Mes, non su Domenico Arcuri, non sulla sostituzione di Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina. Voglio proprio vedererisponde stasera il presidente della Repubblica rispetto ...

