Coronavirus | via libera al vaccino AstraZeneca in Italia anche per gli over 55

Coronavirus: l'Agenzia Italiana del farmaco dà il via libera al vaccino AstraZeneca in Italia anche per i soggetti con più di 55 anni. Ecco le ultime notizie a riguardo. Via libera al vaccino AstraZeneca in ItaliaDopo le recenti direttive divulgate in Germania a proposito del vaccino anti Covid dell'azienda britannico-svedese AstraZeneca, in Italia l'Aifa, l'Agenzia Italiana del farmaco, dà il via libera per la sua somministrazione anche sui soggetti con età superiore ai 55 anni. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo. La posizione adottata in Germania sul vaccino ...

