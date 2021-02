Coronavirus: vaccino anti Covid, arrivate le nuove 31.590 dosi Pfizer in Toscana (Di martedì 2 febbraio 2021) Firenze, 2 feb. - (Adnkronos) - Consegnate oggi, 2 febbraio, tutte le nuove 31.590 dosi di vaccino di produzione Pfizer-BioNTech destinate alla Toscana. Contestualmente all'arrivo di questa nuova fornitura sono state riaperte le agende della fase 1 per la prenotazione delle prime somministrazioni del vaccino Pfizer da parte delle 6.900 persone, che si erano già prenotate e alle quali erano stati annullati gli appuntamenti per improvvisa riduzione delle forniture. Lo rende noto la Giunta regionale. Coloro che avevano già prenotato avranno una priorità di 48 ore, passate le quali le prenotazioni saranno aperte anche agli altri operatori sanitari e sociosanitari degli ospedali e delle rsa, della struttura territoriale pubblica, del privato accreditato, dei medici di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Firenze, 2 feb. - (Adnkronos) - Consegnate oggi, 2 febbraio, tutte le31.590didi produzione-BioNTech destinate alla. Contestualmente all'arrivo di questa nuova fornitura sono state riaperte le agende della fase 1 per la prenotazione delle prime somministrazioni delda parte delle 6.900 persone, che si erano già prenotate e alle quali erano stati annullati gli appuntamenti per improvvisa riduzione delle forniture. Lo rende noto la Giunta regionale. Coloro che avevano già prenotato avranno una priorità di 48 ore, passate le quali le prenotazioni saranno aperte anche agli altri operatori sanitari e sociosanitari degli ospedali e delle rsa, della struttura territoriale pubblica, del privato accreditato, dei medici di ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: ecco quale protezione viene fornita dal vaccino Astra-Zeneca #medicalfacts #robertoburioni… - CarloStagnaro : No, il #vaccino italiano non è il nostro progetto Manhattan: per contrastare il #coronavirus non serve un vaccino i… - ilpost : Israele fornirà ai palestinesi 5mila dosi di vaccino contro il coronavirus - GabrieleFigini : RT @bordoni_russia: 1/3 Una delle principali riviste scientifiche del mondo The Lancet ha pubblicato i risultati della terza fase di sperim… - villacalendasco : RT @bordoni_russia: 1/3 Una delle principali riviste scientifiche del mondo The Lancet ha pubblicato i risultati della terza fase di sperim… -