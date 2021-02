Coronavirus Sicilia | il bollettino del 2 febbraio 2021 | 984 nuovi casi | tasso di positività al 4 | 4%

Leggi su mediagol

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 984 icontagi registrati insu 22.255 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 2. Al momento gli attuali positivi nell’Isola scendono a 41.613. Sono 1.536 i guariti nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti sono 202, mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.327. Si registrano purtroppo 37 vittime. Ildiadesso è al 4,4 %.Icittà per città.Palermo 391, Catania 165, Messina 126, Trapani 145, Siracusa 52, Ragusa 7, Caltanissetta 34, Agrigento 55, Enna 9.