Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 2 febbraio 2021: 842 casi e 52 morti (Di martedì 2 febbraio 2021) nel Lazio, il bollettino di oggi, 2 febbraio 2021 : sono 842 i nuovi casi positivi (511 a Roma città) su circa 23mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. I decessi registrati nelle ultime ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) nel, ildi, 2: sono 842 i nuovipositivi (511 a Roma città) su circa 23mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. I decessi registrati nelle ultime ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Pfizer nel 2021 fatturerà 15 miliardi di dollari solo grazie al vaccino anti - Covid

02/02/2021 - 18:06 Non tutti i mali finiscono per nuocere, compreso il coronavirus. Infatti, se per gran parte del mondo la pandemia è stata e continua ad essere una tragedia, ci sono alcuni che hanno motivo per festeggiare (naturalmente non in pubblico). Chi sono? Ma i ...

CORONAVIRUS, RESPINTA MOZIONE SFIDUCIA PRESIDENTE FONTANA. L'INTERVENTO DEL GOVERNATORE: PROSEGUIAMO LAVORO CON DETERMINAZIONE

'E proprio per affrontare nel modo migliore la gestione della pandemia e del piano vaccinale - ha ...innanzitutto a cuore la situazione delle migliaia di persone che soffrono a causa del Coronavirus. ...

Coronavirus nel mondo, 100 milioni le dosi di vaccino somministrate la Repubblica Nel 2020 Pil dell’Eurozona -6,8%

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Secondo le stime Eurostat, nel quarto trimestre del 2020 l'Italia ha registrato una decrescita del Pil pari al ...

Coronavirus: morto Sir Tom Moore, eroe centenario della lotta al Covid-19

La regina Elisabetta la scorsa estate lo aveva nominato Cavaliere, riconoscimento per il suo impegno contro la pandemia: il veterano aveva percorso cento giri intorno a casa sua con il deambulatore, r ...

