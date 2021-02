Coronavirus: morto Sir Tom Moore, eroe centenario della lotta al Covid-19 (Di martedì 2 febbraio 2021) Quel virus maledetto contro cui si era impegnato strenuamente, alla fine se lo è portato via. Sir Thomas Moore, meglio conosciuto come Capitano Tom, è morto a cento anni nell’ospedale di Bedford, in Inghilterra, dove era ricoverato da alcuni giorni a causa del Covid-19. La notizie addolora il Regno Unito – e non solo – che in queste ore stava facendo il tifo per lui, confidando in un miglioramento delle sue condizioni di salute. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) Quel virus maledetto contro cui si era impegnato strenuamente, alla fine se lo è portato via. Sir Thomas Moore, meglio conosciuto come Capitano Tom, è morto a cento anni nell’ospedale di Bedford, in Inghilterra, dove era ricoverato da alcuni giorni a causa del Covid-19. La notizie addolora il Regno Unito – e non solo – che in queste ore stava facendo il tifo per lui, confidando in un miglioramento delle sue condizioni di salute.

