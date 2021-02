Coronavirus | Moratti | ' vaccini subito a personale forze ordine | scuola | giustizia e tpl'

(Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos) - In Lombardia c'è una "prima ipotesi" di "categorie prioritarie" a cui sarà somministrato il vaccino Astrazeneca, una volta disponibile. Lo ha detto la vicepresidente della Regione, Letizia, nelle sue comunicazioni sulla campagna vaccinale in consiglio regionale. "La nostra ipotesi prevede il vaccino alledell', alscolastico per la didattica in presenza, agli addetti allae aldel trasporto pubblico locale".

...già Palazzo Lombardia per incontrare il governatore e il neo assessore al Welfare Letizia. ... in base ai dati comunicati dal Commissario per l'emergenza, l'Italia "è il Paese ...Covid, in Lombardia l'11% del personale sanitario rifiuta il vaccino 28 gennaio 2021 Vaccino anti covid,: 'In Lombardia completiamo fase 1 il 5 marzo' 28 gennaio 2021