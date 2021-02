Coronavirus: Moratti, ‘inizio vaccinazioni ultra 80enni Lombardia 24 febbraio’ (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) – Il piano della vaccinazione di massa e degli ultra-ottantenni in Lombardia è stato quindi anticipato di diverse settimane perché almeno fino al 27 gennaio scorso, quando la vicepresidente Letizia Moratti aveva parlato in commissione Sanità, il completamento della fase 1 delle somministrazioni era previsto per il 5 marzo. Da quel momento, secondo quanto riportato anche da un comunicato della Regione, sarebbe partita la fase 1 bis (residenze psichiatriche, dentisti, farmacisti, ecc..), per poi, in base alle consegne, avviare “intorno al 25/26 marzo” la fase 2, che riguarda gli ultra ottantenni (circa 700 mila) e poi le persone che vanno dai 60 ai 79 anni, circa 2 milioni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) – Il piano della vaccinazione di massa e degli-ottantenni inè stato quindi anticipato di diverse settimane perché almeno fino al 27 gennaio scorso, quando la vicepresidente Letiziaaveva parlato in commissione Sanità, il completamento della fase 1 delle somministrazioni era previsto per il 5 marzo. Da quel momento, secondo quanto riportato anche da un comunicato della Regione, sarebbe partita la fase 1 bis (residenze psichiatriche, dentisti, farmacisti, ecc..), per poi, in base alle consegne, avviare “intorno al 25/26 marzo” la fase 2, che riguarda gliottantenni (circa 700 mila) e poi le persone che vanno dai 60 ai 79 anni, circa 2 milioni. L'articolo CalcioWeb.

