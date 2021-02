(Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "L'avvio della fase massiva delle vaccinazioni in Lombardia richiede una capillare attività informativa al cittadino.una settimana saranno forniti i dettagli delle procedure di adesione eduesarà attivo l'accesso aldedicato per le fasce interessate". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia, in consiglio regionale.

RegLombardia : #LNews #lombardiazonagialla La vicepresidente Letizia Moratti: 'I dati riguardanti la Lombardia erano chiari e ben… - TV7Benevento : Coronavirus: Moratti, 'vaccini subito a personale forze ordine, scuola, giustizia e tpl'... - TV7Benevento : **Coronavirus: Moratti, 'entro due settimane portale per prenotazione vaccini'**... - TV7Benevento : **Coronavirus: Moratti, 'inizio vaccinazioni ultra 80enni Lombardia 24 febbraio'**... - TV7Benevento : Coronavirus: Moratti, 'fine fase 1 vaccinazione previsto il 23 febbraio'... -

...già Palazzo Lombardia per incontrare il governatore e il neo assessore al Welfare Letizia. ... in base ai dati comunicati dal Commissario per l'emergenza, l'Italia "è il Paese ...Covid, in Lombardia l'11% del personale sanitario rifiuta il vaccino 28 gennaio 2021 Vaccino anti covid,: 'In Lombardia completiamo fase 1 il 5 marzo' 28 gennaio 2021Milano, 2 feb. (Adnkronos) - In Lombardia c'è una "prima ipotesi" di "categorie prioritarie" a cui sarà somministrato il vaccino Astrazeneca, una volta disponibile. Lo ha detto la vicepresidente della ...Milano, 2 feb. (Adnkronos) - La fine della prima fase della vaccinazione in Lombardia è prevista per il 23 febbraio. Lo ha detto il vicepresidente Letizia Moratti, in consiglio regionale.