Coronavirus | Moratti | ' entro due settimane portale per prenotazione vaccini' 2

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nella fase 2 della campagna si userà una distribuzione 'multicanale', ha detto ancora l'assessore. "Confermiamo il canale delle strutture ospedaliere accreditate o hub, a cui si aggiungono i medici di base, le farmacie e alcune strutture massive dove possono accedere persone giovani che non hanno problemi di mobilità". Per quanto riguarda gli ultra 80enni, che sono oltre 700mila di cui 620mila cronici, la raccolta delle adesioni avverrà attraverso i medici di base e "l'accesso aldirettamente o con l'aiuto dei familiari". In un secondo momento, la persona "sarà contatta tramite una telefonata da un operatore o con un sms per le informazioni sullacon data ora e luogo".

Lo ha annunciato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia, in Consiglio regionale ... Per la precisione 101.317.005 iniezioni di vaccino per ilsono state effettuate in 77 ......già Palazzo Lombardia per incontrare il governatore e il neo assessore al Welfare Letizia. ... in base ai dati comunicati dal Commissario per l'emergenza, l'Italia "è il Paese ...Milano, 2 feb. (Adnkronos) – Al momento il calendario di consegna delle dosi di vaccino anti-Covid in Lombardia prevede che nel mese di febbraio la Regione abbia a disposizione 675.952 dosi tra Pfizer ...È stato approvato dalla Giunta di Regione Lombardia l'accordo che consentirà di eseguire i tamponi antigenici rapidi in farmacia ...