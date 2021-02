Coronavirus, martedì 2 febbraio: sono 842 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – “Oggi su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (+1.912) e quasi 13 mila antigenici per un totale di 23 mila test, si registrano 842 casi positivi (+125), 52 i decessi (+14) e +1.507 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre sono stabili le terapie intensive e diminuiscono i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. I casi a Roma città tornano a quota 500”, queste le parole dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1 sono 257 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. sono trentatre i ricoveri. Si registrano otto decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 188 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – “Oggi su oltre 10 mila tamponi nel(+1.912) e quasi 13 mila antigenici per un totale di 23 mila test, si registrano 842 casi positivi (+125), 52 i decessi (+14) e +1.507 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentrestabili le terapie intensive e diminuiscono i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. I casi a Roma città tornano a quota 500”, queste le parole dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1257 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.trentatre i ricoveri. Si registrano otto decessi con patologie. Nella Asl Roma 2188 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus martedì Pfizer nel 2021 fatturerà 15 miliardi di dollari solo grazie al vaccino anti - Covid

02/02/2021 - 18:06 Non tutti i mali finiscono per nuocere, compreso il coronavirus. Infatti, se per gran parte del mondo la pandemia è stata e continua ad essere una ... Pfizer, martedì, ha dichiarato ...

Coronavirus: 511 positivi a Roma e 842 nel Lazio, i dati di martedì 2 febbraio

