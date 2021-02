Coronavirus: l'ipotesi, 'per guariti potrebbe bastare una dose vaccino' (Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Mentre nel mondo si va avanti con le vaccinazioni anti-Covid e continuano i debutti sul mercato di nuovi prodotti scudo, una domanda accende il dibattito fra gli esperti: le persone che hanno già avuto un'infezione da Sars-CoV-2 dovrebbero essere vaccinate? E dovrebbero ricevere una o due dosi? Uno studio, al momento disponibile in versione preprint sulla piattaforma 'Medrxiv', suggerisce che basterebbe una singola iniezione scudo per ottenere una "risposta anticorpale uguale o addirittura superiore in termini di titoli anticorpali rispetto a quelli trovati dopo la seconda dose in persone che non si sono mai infettate". I ricercatori hanno valutato i sintomi post vaccino in 231 persone, di cui 83 erano state malate in precedenza e 148 no. Entrambi i gruppi hanno riferito dolore al sito di iniezione dopo la prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Mentre nel mondo si va avanti con le vaccinazioni anti-Covid e continuano i debutti sul mercato di nuovi prodotti scudo, una domanda accende il dibattito fra gli esperti: le persone che hanno già avuto un'infezione da Sars-CoV-2 dovrebbero essere vaccinate? E dovrebbero ricevere una o due dosi? Uno studio, al momento disponibile in versione preprint sulla piattaforma 'Medrxiv', suggerisce che basterebbe una singola iniezione scudo per ottenere una "risposta anticorpale uguale o addirittura superiore in termini di titoli anticorpali rispetto a quelli trovati dopo la secondain persone che non si sono mai infettate". I ricercatori hanno valutato i sintomi postin 231 persone, di cui 83 erano state malate in precedenza e 148 no. Entrambi i gruppi hanno riferito dolore al sito di iniezione dopo la prima ...

