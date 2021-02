Coronavirus Italia, il bollettino del 2 gennaio 2021: 9.660 nuovi casi, 499 i decessi (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 9.660 i nuovi casi di Coronavirus, e 499 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 9.660 (ieri 7.925) casi testati: 75.200 (ieri 48.838) Tamponi (diagnostici e di controllo): 244.429 (ieri 142.419) molecolari: 125.396 di cui 8.285 pari al 6.6% (ieri 10%) rapidi: 119.033 di cui 1.366 positivi pari al 1.14 (ieri 0.4%) Attualmente positivi: 437.765 (ieri 447.589) Ricoverati: 20.317, +57 (ieri 20.260, +164) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.214, -38, 158 nuovi (ieri +37) Totale casi positivi: 2.570.608 (ieri 2.529.070) ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 9.660 idi, e 499 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 9.660 (ieri 7.925)testati: 75.200 (ieri 48.838) Tamponi (diagnostici e di controllo): 244.429 (ieri 142.419) molecolari: 125.396 di cui 8.285 pari al 6.6% (ieri 10%) rapidi: 119.033 di cui 1.366 positivi pari al 1.14 (ieri 0.4%) Attualmente positivi: 437.765 (ieri 447.589) Ricoverati: 20.317, +57 (ieri 20.260, +164) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.214, -38, 158(ieri +37) Totalepositivi: 2.570.608 (ieri 2.529.070) ...

