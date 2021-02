Coronavirus, in Lombardia aumentano ancora i decessi: 63 (ieri 52). 21 i nuovi ricoveri in terapia intensiva (Di martedì 2 febbraio 2021) Il bollettino del 2 febbraio aumentano ancora le mrti di persone positive al Coronavirus in Lombardia. Sono 63 i decessi registrati in 24 ore, a fronte delle 52 di ieri. Sono 361 le persone ricoverate in terapia intensiva, con 21 nuovi ingressi in un giorno (ieri erano stati 26, due giorni fa 7 di ieri). Ci sono 3.544 persone attualmente ricoverate – ieri erano 3.489, l’incremento è di 55 posti letto occupati in più nella regione. 42.654 sono invece i lombardi e le lombarde in isolamento domiciliare – ieri erano 44.615. Il totale delle persone attualmente positive in Lombardia tocca quota 46.559. E 466.287 persone sono guarite da quando è ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Il bollettino del 2 febbraiole mrti di persone positive alin. Sono 63 iregistrati in 24 ore, a fronte delle 52 di. Sono 361 le persone ricoverate in, con 21ingressi in un giorno (erano stati 26, due giorni fa 7 di). Ci sono 3.544 persone attualmente ricoverate –erano 3.489, l’incremento è di 55 posti letto occupati in più nella regione. 42.654 sono invece i lombardi e le lombarde in isolamento domiciliare –erano 44.615. Il totale delle persone attualmente positive intocca quota 46.559. E 466.287 persone sono guarite da quando è ...

MediasetTgcom24 : Vaccini, Bertolaso coordinatore della Lombardia per la fase 2 #coronavirus - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 22.699 tamponi effettuati, sono 912 i… - Agenzia_Ansa : Il #cane #Billy aspetta da due mesi il suo padrone ricoverato da novembre per il #coronavirus. Ogni mattina, il fe… - Yogaolic : RT @lucarango88: @RegLombardia ??#Lombardia #Covid_19 #2febbraio Casi +912 (540.059 +0,17%) Deceduti +63 (27.213 +0,23%) Guariti +2.765 (46… - Affaritaliani : Coronavirus in Lombardia: il bollettino Calano i ricoveri, 63 nuovi decessi -