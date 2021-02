Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di martedì 2 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 febbraio Per la prima volta dopo diversi mesi il tasso di positività scende sotto il 4%, 3,9% precisamente. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 9.660 su oltre 244mila tamponi. Se si calcolano solo i molecolari il rapporto tra positivi e test è del 7,7%. In crescita i decessi e gli ingressi in terapia intensiva. Per quanto riguarda i decessi, il dato potrebbe essere influenzato dal ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 2 febbraio Per la prima volta dopo diversi mesi il tasso di positività scende sotto il 4%, 3,9% precisamente. I nuovi casi nelle24 ore sono 9.660 su oltre 244mila tamponi. Se si calcolano solo i molecolari il rapporto tra positivi e test è del 7,7%. In crescita i decessi e gli ingressi in terapia intensiva. Per quanto riguarda i decessi, il dato potrebbe essere influenzato dal ...

