Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 febbraio: sono 9.660 i nuovi positivi (Di martedì 2 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, martedì 2 febbraio 2021, registrano solo 9.660 casi e 499 vittime. Calano notevolmente i positivi ma salgono ancora i decessi. Tasso di positività al 3,9%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 437.765, con un decremento del -9.824. 158 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 18.976 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Continua a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre sale di poco il totale dei ricoverati che è di 20.317 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte continuano a rimanere le prime tre regioni a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, martedì 22021, registrano solo 9.660 casi e 499 vittime. Calano notevolmente ima salgono ancora i decessi. Tasso dità al 3,9%. Gli aggiornamenti Gli attualiinun totale di 437.765, con un decremento del -9.824. 158ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 18.976 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Continua a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre sale di poco il totale dei ricoverati che è di 20.317 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte continuano a rimanere le prime tre regioni a ...

