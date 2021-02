Coronavirus, in Italia 9.660 contagi Tasso di positività al 3,9%, 499 vittime (Di martedì 2 febbraio 2021) I dati nazionali nel bollettino del 2 febbraio emesso dal ministero della Salute. Oltre 244 mila i test. In calo i ricoveri in terapia intensiva. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 febbraio 2021) I dati nazionali nel bollettino del 2 febbraio emesso dal ministero della Salute. Oltre 244 mila i test. In calo i ricoveri in terapia intensiva.

