Coronavirus, in Germania 861 morti nelle ultime 24 ore. Francia, “vaccino Astrazeneca somministrato da metà febbraio” (Di martedì 2 febbraio 2021) Prosegue la campagna vaccinale di massa nel mondo, e in Italia sono due milioni le persone che finora hanno ricevuto almeno una dose. La Germania ha registrato 6.114 contagi e 861 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di casi superiore ai 2,2 milioni e 57.981 vittime. La Francia annuncia che il siero anti Covid prodotto da Astrazeneca, l’azienda farmaceutica al centro di un contenzioso con l’Ue per i tagli alle forniture, inizieranno “intorno alla metà di febbraio”. L’immunologo Alain Fischer, a France 2, ha dichiarato che “un punto importante di questo vaccino è che le sue condizioni di trasporto e conservazione sono molto più semplici dei vaccini usati finora. E quindi – ha aggiunto – questo dovrebbe consentire a medici di base e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Prosegue la campagna vaccinale di massa nel mondo, e in Italia sono due milioni le persone che finora hanno ricevuto almeno una dose. Laha registrato 6.114 contagi e 86124 ore, per un totale di casi superiore ai 2,2 milioni e 57.981 vittime. Laannuncia che il siero anti Covid prodotto da, l’azienda farmaceutica al centro di un contenzioso con l’Ue per i tagli alle forniture, inizieranno “intorno alladi”. L’immunologo Alain Fischer, a France 2, ha dichiarato che “un punto importante di questoè che le sue condizioni di trasporto e conservazione sono molto più semplici dei vaccini usati finora. E quindi – ha aggiunto – questo dovrebbe consentire a medici di base e ...

