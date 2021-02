Coronavirus, il saldo tra nati e morti è negativo: -300mila nel 2020 (Di martedì 2 febbraio 2021) Coronavirus, il saldo tra nati e morti nel 2020 è negativo. Secondo l’Istat, i decessi superano i nuovi arrivi nell’ordine di 300mila unità. ROMA – Coronavirus, il saldo tra nati e morti nel 2020 è negativo. I dati, pubblicati dall’Istat, hanno evidenziato una differenza di 300mila unità tra i decessi ed i nuovi arrivi nell’anno della pandemia. Una differenza in negativo che non si vedeva dall’influenza spagnola del 1918. Decessi in aumento nel 2020 Nei prossimi giorni l’Istat dovrebbe pubblicare il nuovo rapporto sui decessi. Ma Blangiardo nelle sue proiezioni ha parlato di “un totale di 726mila decessi su ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021), iltranel. Secondo l’Istat, i decessi superano i nuovi arrivi nell’ordine diunità. ROMA –, iltranel. I dati, pubblicati dall’Istat, hanno evidenziato una differenza diunità tra i decessi ed i nuovi arrivi nell’anno della pandemia. Una differenza inche non si vedeva dall’influenza spagnola del 1918. Decessi in aumento nelNei prossimi giorni l’Istat dovrebbe pubblicare il nuovo rapporto sui decessi. Ma Blangiardo nelle sue proiezioni ha parlato di “un totale di 726mila decessi su ...

news_mondo_h24 : Coronavirus, il saldo tra nati e morti è negativo: -300mila nel 2020 - IlBacodaSeta : Il dato Covid di oggi martedì 2 febbraio per il Comune di Sona registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (20 ca… - IlBacodaSeta : Il dato Covid di oggi lunedì 1 febbraio per il Comune di Sona registra 3 positivi in meno rispetto a ieri (23 casi… - IlBacodaSeta : Il dato Covid di oggi domenica 31 gennaio per il Comune di Sona registra 3 positivi in più rispetto a ieri (26 casi… - IlBacodaSeta : Il dato Covid di oggi sabato 30 gennaio per il Comune di Sona registra 7 positivi in meno rispetto a ieri (23 casi… -