Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 2 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) Diffuso come di consueto dalla Protezione Civile il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 2 febbraio Coronavirus: la Protezione Civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 9.660 nuovi casi positivi al virus. Gli attualmente positivi si attestano a quota 437.765. I guariti di oggi sono 18.976 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 499 nuove morti che portano il totale delle vittime a 89.344. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 244.429. Il tasso di positività diminuisce del -1,6% e si attesta al 4%. Il totale dei vaccinati contro il Covid-19 ad oggi è ...

