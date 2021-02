Coronavirus | consulenti lavoro | circolare su principali misure fiscali legge Bilancio

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Labitalia) - Numerose sono le conferme e le novità introdotte dalla30 dicembre 2020, numero 178 e con la4 del 2021, 'Ledelladi2021', la Fondazione studidelmira ad analizzare le evidenze più rilevanti in materia, tra esoneri, incentivi, semplificazioni, agevolazioni. Nello specifico, la stabilizzazione della detrazione spettante ai titolari di redditi didipendente e le modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni attribuiti ai soci delle cooperative, nonché la riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali. Particolare attenzione viene posta anche alla modifica delle ...

bizcommunityit : Coronavirus: consulenti lavoro, accolta richiesta su moratoria termini decadenziali cig - SanremoNews : Coronavirus, ammortizzatori sociali 2021: ecco tutte le info dai consulenti del lavoro della provincia di Imperia - imperianews_it : Coronavirus, ammortizzatori sociali 2021: ecco tutte le info dai consulenti del lavoro della provincia di Imperia - OltreilDato : Il 1° Febbraio 2021 il Piemonte è diventato zona gialla, come indicato sul sito della Regione Piemonte. Quali sono… - Notiziedi_it : Coronavirus: consulenti lavoro, accolta richiesta su moratoria termini decadenziali cig -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus consulenti

Today

... ha sottolineato la presidente Marina Calderone , in alcuni casi hanno precluso l'accesso alla CIG perai lavoratori.del Lavoro - Comunicato stampa del 1° febbraio 2021 ...Il Consiglio Provinciale dell'Ordine deidel Lavoro di Imperia approfondisce, all'esito del 'Focus - Lavoro', la tematica relativa agli ammortizzatori sociali per il 2021. Con la legge di Bilancio vengono infatti, vengono ...Roma, 2 feb. (Labitalia) - Numerose sono le conferme e le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, numero 178 e con la circolare 4 del 2021, ..."In Lombardia tutti dovranno dare il loro contributo per vaccinare 10 milioni di italiani auspicabilmente entro l'inizio dell'estate". Lo ha detto Guido Bertolaso, da oggi consulente di Palazzo Lombar ...