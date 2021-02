Coronavirus: Consiglio Regione Lombardia boccia sfiducia a Fontana (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - Con 47 voti contrari e 30 a favore il Consiglio regionale della Lombardia, dopo un lungo dibattito, ha respinto la mozione di sfiducia al presidente della Regione, Attilio Fontana, sottoscritta da 30 consiglieri della minoranza. Per essere approvata, la mozione avrebbe dovuto raccogliere la maggioranza assoluta, pari a 41 voti. Non hanno votato Patrizia Baffi, consigliera del Gruppo Misto-Italia Viva, la consigliera leghista Selene Pravettoni in congedo per motivi di salute e Fontana. In apertura dei lavori il documento è stato illustrato dal consigliere M5S Ferdinando Alberti. Nel testo si parlava di “Sottovalutazioni del rischio” e “incapacità amministrativa con la quale è stata gestita l'emergenza” legata all'epidemia da Covid-19. Ma anche, atti e provvedimenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - Con 47 voti contrari e 30 a favore ilregionale della, dopo un lungo dibattito, ha respinto la mozione dial presidente della, Attilio, sottoscritta da 30 consiglieri della minoranza. Per essere approvata, la mozione avrebbe dovuto raccogliere la maggioranza assoluta, pari a 41 voti. Non hanno votato Patrizia Baffi, consigliera del Gruppo Misto-Italia Viva, la consigliera leghista Selene Pravettoni in congedo per motivi di salute e. In apertura dei lavori il documento è stato illustrato dal consigliere M5S Ferdinando Alberti. Nel testo si parlava di “Sottovalutazioni del rischio” e “incapacità amministrativa con la quale è stata gestita l'emergenza” legata all'epidemia da Covid-19. Ma anche, atti e provvedimenti ...

innanzitutto a cuore la situazione delle migliaia di persone che soffrono a causa del Coronavirus. ...per la proposta di riforma del Sistema Sanitario lombardo - su cui sarà impegnato il Consiglio - che ...

