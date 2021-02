Coronavirus: Bertolaso, ‘in mio incarico nessuna contrapposizione politica’ (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) – Bertolaso ha chiesto aiuto ad alcuni ex colleghi, ma ha ricevuto solo risposte negative, ha raccontato oggi ai giornalisti, sentendosi “raggelato”. Da quando ha ricevuto la telefonata da Letizia Moratti e Attilio Fontana, due giorni fa, “mi è venuto spontaneo chiamare immediatamente una serie di miei ex colleghi, visto che sono un pensionato, ex colleghi, direttori generali della Presidenza del consiglio, ai quali ho detto, oltre a informarli di questa ipotesi, che mi sarebbero serviti due o tre ragazzi della mia vecchia squadra che mi vengano a dare una mano perché l’età avanza e bisogna essere supportati. Mi sono raggelato quando le risposte che ho ricevuto sono state tutte identiche: ‘Guido, non ci mettere in difficoltà, tu sei in contrapposizione con il Governo nazionale e quindi se ti diamo tizio o caio magari ci cacciano e se la ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) –ha chiesto aiuto ad alcuni ex colleghi, ma ha ricevuto solo risposte negative, ha raccontato oggi ai giornalisti, sentendosi “raggelato”. Da quando ha ricevuto la telefonata da Letizia Moratti e Attilio Fontana, due giorni fa, “mi è venuto spontaneo chiamare immediatamente una serie di miei ex colleghi, visto che sono un pensionato, ex colleghi, direttori generali della Presidenza del consiglio, ai quali ho detto, oltre a informarli di questa ipotesi, che mi sarebbero serviti due o tre ragazzi della mia vecchia squadra che mi vengano a dare una mano perché l’età avanza e bisogna essere supportati. Mi sono raggelato quando le risposte che ho ricevuto sono state tutte identiche: ‘Guido, non ci mettere in difficoltà, tu sei incon il Governo nazionale e quindi se ti diamo tizio o caio magari ci cacciano e se la ...

