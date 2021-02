Coronavirus | 9 660 nuovi casi e 499 decessi in 24 ore

you_trend : ?? #Coronavirus, 02/02/21 • Attualmente positivi: 437.765 • Deceduti: 89.344 (+499) • Dimessi/Guariti: 2.043.499 (+… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 9.660 nuovi contagi (oltre 244mila tamponi) e altri 499 morti - Corriere : In Italia 9.660 nuovi casi e 499 morti: il bollettino di oggi - AvSchoot : RT @ElskeKevie25: Coronavirus, il bollettino del 2 febbraio: 9.660 nuovi contagi e 499 morti - Syrenaegiziana : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 02/02/21 • Attualmente positivi: 437.765 • Deceduti: 89.344 (+499) • Dimessi/Guariti: 2.043.499 (+18.976) •… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 660

Nelle ultime 24 ore sono stati 9.i test positivi alregistrati in Italia, con 499 vittime. Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri i test positivi erano stati 7.925, i morti 329. Sono stati 244.429 i test (...E questa è già di per sé una bella notizia: il bollettino di martedì 2 febbraio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 9.contagiati, 18.976 guariti e 499 morti . Quest'ultimi sono ...(Teleborsa) - Nelle ultime 24 ore in Italia sono 9.660 i casi Covid-19 accertati con 244.429 tamponi totali (ieri 142.419). Scende il rapporto positivi/tamponi a 3,95% (ieri 5,56%). Il Ministero della ...Aumentano i nuovi casi positivi e il numero morti di Coronavirus in Italia rispetto a ieri a fronte di un maggior numero di tamponi refertati ...