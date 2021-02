Coronavirus | 244 429 tamponi | tasso positività al 3 | 9%

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Sono 244.429 ieseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici che hanno fatto rilevare undipari a 3,9%. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. L'articolo CalcioWeb.

you_trend : ?? #Coronavirus, 02/02/21 • Attualmente positivi: 437.765 • Deceduti: 89.344 (+499) • Dimessi/Guariti: 2.043.499 (+… - MediasetTgcom24 : Covid, 9.660 nuovi casi con 244.429 tamponi e altri 499 decessi #coronavirus - Noovyis : (Coronavirus, i dati: 9.660 nuovi contagi con 244.429 tamponi. I morti sono 499) Playhitmusic - - liberainfo : RT @sole24ore: Sono stati 244.429 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati ieri in Italia, con un tasso di positività rispetto a… - liberainfo : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 02/02/21 • Attualmente positivi: 437.765 • Deceduti: 89.344 (+499) • Dimessi/Guariti: 2.043.499 (+18.976) •… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 244

FoggiaToday

In Italia ci sono 9.660 nuovi casi dia fronte di.429 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 7.925 su 142.419 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 499 decessi (contro i ...DATI ITALIA, bollettino di oggi: ? 9.660 contagiati ? 499 morti ? 18.976 guariti - 38 terapie intensive - +57 ricoveri.429 tamponi Tasso di positività: 4,0% ( - 1,6%) 2.083.364 ...Il Coronavirus in Italia prosegue e la Protezione Civile dirama ... I test effettuati nella giornata di oggi sono 244.429 , su un totale di 33.053.574.Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Sono 244.429 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari ...