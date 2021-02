Coppa Italia | Napoli - Atalanta | le probabili formazioni e dove vederla in tv

SamiKhedira : Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di succe… - juventusfcen : ?????????? ??'???????????? ???? ?????? ?????? ?? ?? Coppa Italia ?? @Inter_en ?? Stadio San Siro ? 20:45 CET ?? #InterJuve - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - infoitsport : Coppa Italia, Napoli-Atalanta vale la finale. Tutte le quote sulla sfida - pausefun : Inter 1-2 Juventus | CR7 scores brace as Juve take aggregate lead over Inter | Coppa Italia 2020/21 -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Inter Sito Ufficiale

Commenta per primo Fabio Paratici , Chief Football Officer della Juventus , parla a Rai Sport dopo la vittoria sull'Inter in: 'Siamo contenti di Andrea, contenti per l'atteggiamento, il gioco, il coraggio, la personalità che la squadra mette in campo. Siamo in corsa su tutti e tre i fronti e ora viene il bello'.Commenta per primo Altra semifinale di classe per la. Anche qui siamo allo step di andata. Anche qui c'è qualcosa da valutare con attenzione. Il 'mal di pancia' di Ringhio Gattuso è peggiorato nonostante la squadra gli abbia dimostrato il ...e mettere un'ipoteca sulla semifinale di Coppa Italia. Ma cosa è cambiato rispetto a quel bruttissimo 2-0 di 16 giorni e 5 partite fa? Dobbiamo essere obiettivi: l'altra volta c'erano Lukaku e ...In casa dell'Atalanta la vittoria della Coppa Italia manca dal 1963, l'ipotesi del trionfo è a 4.00 mentre il bis del Napoli dopo il successo in finale dello scorso anno è a 5.00 Le preferenze degli ...