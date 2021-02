Coppa Italia | la Juve si vendica dell' Inter | Cristiano Ronaldo firma la rimonta | ma non è finita

(Di martedì 2 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – La netta vittoria a tinte nerazzurreo scorso 17 gennaio è un lontano ricordo. A San Siro lantus fa sua la semifinale di andata die batte l'(orfana di Lukaku e Hakimi squalificati) con un 2-1 che testimonia i passi in avanti degli uomini di Pirlo: compatti, organizzati e capaci di reagire al gol incassato dopo appena nove minuti. Rispetto al match con la Sampdoria, Pirlo cambia 3/4a difesa: via Bonucci e Chiellini, spazio a Demiral e De Ligt. Ma l'olandese è forse l'unica nota stonataa prima mezz'ora bianconera. Al 9? l'passa in vantaggio. Fa tutto Barella che ruba palla a centrocampo, si invola verso l'area e crossa per Lautaro che anticipa De Ligt e batte Buffon in spaccata. ...

Con una doppietta di Ronaldo la Juventus batte 2 - 1 l'Inter a domicilio. Il portoghese sorpassa Pelé per numero di gol e manda in crisi Conte. Nerazzurri in vantaggio al primo affondo con Lautaro e i ...Dieci minuti di follia e l'Inter consegna più di metà della finale dia una Juve molto cinica. Dopo il gran gol di Lautaro, la ribalta Cristiano Ronaldo sfruttando due errori gravi di Young e Bastoni (con la complicità di Handanovic) per fissare già nel ...La Juve di Pirlo si aggiudica così il match di andata della semifinale di Coppa Italia per 2-1, mettendo una seria ipoteca sull'accesso in finale, e riscattando la sconfitta di 16 giorni fa in ...Partita decisa nel primo tempo con le reti di Lautaro Martinez e la doppietta di Cristiano Ronaldo, fra una settimana il ritorno a Torino La Juventus vince l'andata della semifinale di Coppa Italia, a ...