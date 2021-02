Coppa Italia, Inter-Juventus: Conte senza Lukaku, Pirlo con CR7 e Kulusevski. Le formazioni ufficiali (Di martedì 2 febbraio 2021) Alle ore 20,45 andrà in scena Inter-Juventus.La sfida vale la semifinale d'andata di Coppa Italia, ecco le formazioni ufficiali della gara che si disputerà in quel di "San Siro".Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. All.: ConteJuventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, A. Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Pirlo. Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) Alle ore 20,45 andrà in scena.La sfida vale la semifinale d'andata di, ecco ledella gara che si disputerà in quel di "San Siro".(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. All.:(4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, A. Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, McKennie;, C. Ronaldo. All.

SamiKhedira : Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di succe… - juventusfc : ?? cose da sapere su #InterJuve? Qui! ?? - ZZiliani : #InterJuve semifinale di Coppa Italia sarà arbitrata da #Calvarese. Moviola Cagliari-Juventus 0-1 2017-18: Mani Be… - terribile76 : RT @EnricoTurcato: Polemiche infinite perché #Ronaldo è andato con la fidanzata da solo in montagna infrangendo le regole e poi in mille o… - infoitsport : Coppa Italia, Gasp non si fida del Napoli: “Stimo Gattuso, attenzione” -