Coppa Italia | Inter - Juventus 1 - 2 | doppio Ronaldo ribalta Martinez

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lasi è aggiudicata il primo round della semifinale diandando a vincere 2 - 1 in casa dell'la gara d'andata. Successo in rimonta per i bianconeri di Pirlo, sotto già al 9' ...

SamiKhedira : Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di succe… - juventusfcen : ?????????? ??'???????????? ???? ?????? ?????? ?? ?? Coppa Italia ?? @Inter_en ?? Stadio San Siro ? 20:45 CET ?? #InterJuve - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - interliveit : ???#InterJuventus, #Conte: “Puniti da due grossi errori. Il progetto si è fermato. #Vidal? Sono io che decido!'… - Eurosport_IT : Dopo la sconfitta contro la Juventus Antonio Conte pizzica la società ?????? Leggi le dichiarazioni:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Inter Sito Ufficiale

MILANO - Soddisfatto Andrea Pirlo dopo la vittoria in rimonta sull'Inter nella semifinale d'andata dicontro l'Inter. La sua Juve ha espugnato San Siro 2 - 1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e si mette nelle condizioni favorevoli in vista della partita di ritorno all'Allianz ...Conte a Rai Sport: le dichiarazioni post Inter - Juventus di. Così il tecnico nerazzurro prima del match di San SiroTensione altissima, tanti falli, gioco spezzettato, diversi errori. È il Derby d'Italia e non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. La Juventus vendica la sconfitta subita a gennaio in campionat ...MILANO (ITALPRESS) – La netta vittoria a tinte nerazzurre dello scorso 17 gennaio è un lontano ricordo. A San Siro la Juventus fa sua la semifinale di andata di Coppa Italia e batte l’Inter (orfana di ...