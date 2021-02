Coppa Italia, Inter-Juventus 0-0 (LIVE) (Di martedì 2 febbraio 2021) Coppa Italia, il programma e i risultati di martedì 2 febbraio. Inter-Juventus la prima semifinale. MILANO – Coppa Italia, il programma e i risultati di martedì 2 febbraio. Inter-Juventus aprono le semifinali di andata. Coppa Italia, il programma di martedì 2 febbraio Di seguito il programma di Coppa Italia di martedì 2 febbraio, sfide valide per l’andata delle semifinali della competizione. (IL TABELLONE) Inter-Juventus (ore 20.45) Mi Roma 19/05/2012 – conferenza stampa finale Coppa Italia / foto Marco Iorio/Image Sport nella foto: Coppa e palloneCoppa ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021), il programma e i risultati di martedì 2 febbraio.la prima semifinale. MILANO –, il programma e i risultati di martedì 2 febbraio.aprono le semifinali di andata., il programma di martedì 2 febbraio Di seguito il programma didi martedì 2 febbraio, sfide valide per l’andata delle semifinali della competizione. (IL TABELLONE)(ore 20.45) Mi Roma 19/05/2012 – conferenza stampa finale/ foto Marco Iorio/Image Sport nella foto:e pallone...

