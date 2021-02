Coppa Italia | Gasperini | “Napoli squadra forte | candidata allo scudetto”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Domani sera andrà in scenaStadio Maradona diil match tra gli azzurri e l’Atalanta valevole per la Semifinale della competizione.teme ile la ritiene unache può lottare anche per lo-Atalanta è una sfida di cartello. Una semifinale tutta da gustare per i tifosi delle due squadre e non solo. La partita infatti promette spettacolo. Ilarriva a questa sfida dopo aver incrociato Empoli e Spezia sul suo cammino. L’Atalanta invece dopo aver sconfitto la Lazio in 10. Gli orobici però sono anche reduci da una brutta sconfitta in campionato e cercheranno subito di voltare pagina. Per questo motivo...