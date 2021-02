Coppa Italia | c’è Inter-Juventus | le formazioni ufficiali

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ledi, semifinale di andata della2020-2021 Si avvicina il momento del calcio di inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove, tra poco meno di un’ora, scenderanno in campo, nel match della semifinale di andata della2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Andrea Pirlo, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 7 Sanchez, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 ...

SamiKhedira : Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di succe… - juventusfcen : ?????????? ??'???????????? ???? ?????? ?????? ?? ?? Coppa Italia ?? @Inter_en ?? Stadio San Siro ? 20:45 CET ?? #InterJuve - juventusfc : ?? cose da sapere su #InterJuve? Qui! ?? - PacoScn : Ne prendiamo una dozzina, fortuna che non mi frega niente della Coppa Italia ?????? - er_toscano : Comunque stasera mi sa di serata leggendaria tra coppa italia e crisi di governo -

... il calciatore uruguaiano è stato infatti aggregato da Conte nell'elenco dei convocati per la partita di stasera contro la Juventus diLe formazioni ufficiali di Inter Juve match valido per la semifinale d'andata della2020/2021: le scelte degli allenatoriMercoledì 27 gennaio al termine della partita di coppa Italia Andrea Pirlo faceva notare la presenza di tanti giovani italiani nella Juventus facendo i complimenti alla propria società: "La Juventus è ...Ecco dunque le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, match valido per la semifinale di andata della Coppa Italia.