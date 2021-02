Coppa di Germania: Leverkusen fuori con una squadra di quarta serie (Di martedì 2 febbraio 2021) Un inizio anno da incubo per il Bayer Leverkusen, che dopo le due sconfitte di fila in Bundesliga (tre nelle ultime quattro gare, con la squadra scivolata al quinto posto) viene eliminato agli ottavi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 febbraio 2021) Un inizio anno da incubo per il Bayer, che dopo le due sconfitte di fila in Bundesliga (tre nelle ultime quattro gare, con lascivolata al quinto posto) viene eliminato agli ottavi ...

... che dopo le due sconfitte di fila in Bundesliga (tre nelle ultime quattro gare, con la squadra scivolata al quinto posto) viene eliminato agli ottavi della Coppa di Germania per mano del Rot - Weiss ...

Amazon annuncia un documentario sul Bayern Monaco

Il club tedesco, che nel 2020 ha realizzato una tripla vittoria da record (Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League) ed è attualmente la squadra di maggior successo al mondo, aprirà le porte ...

Negli ottavi il Bayer perde in rimonta ai supplementari contro l'Essen (1-2), squadra di quarta serie. Avanti il Klein, che dopo l'impresa col Bayern Monaco supera ai rigori il Darmstadt ...

Negli ottavi il Bayer perde in rimonta ai supplementari contro l'Essen (1-2), ai quarti invece il Klein che dopo l'impresa col Bayern Monaco supera ai rigori il Darmstadt ...

