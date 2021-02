Convocati Juventus, UFFICIALE: out Ramsey e Dybala (Di martedì 2 febbraio 2021) Convocati Juventus – Oggi è il giorno del Derby d’Italia. La Juventus di Pirlo sfida l’Inter di Conte a San Siro, nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Non ci sarà Ramsey, così come Dybala ancora infortunato! Conte invece deve fare a meno di Lukaku e Hakimi squalificati. Convocati Juventus, la lista di Pirlo Ecco di seguito i Convocati di Andrea Pirlo per il match di stasera contro l’Inter. Leggi anche: Juventus, UFFICIALE: Rugani torna in Serie A, il comunicato del club PORTIERI – Szczesny, Buffon, Pinsoglio DIFENSORI – Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta CENTROCAMPISTI – Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 2 febbraio 2021)– Oggi è il giorno del Derby d’Italia. Ladi Pirlo sfida l’Inter di Conte a San Siro, nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Non ci sarà, così comeancora infortunato! Conte invece deve fare a meno di Lukaku e Hakimi squalificati., la lista di Pirlo Ecco di seguito idi Andrea Pirlo per il match di stasera contro l’Inter. Leggi anche:: Rugani torna in Serie A, il comunicato del club PORTIERI – Szczesny, Buffon, Pinsoglio DIFENSORI – Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta CENTROCAMPISTI – Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, ...

