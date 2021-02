Continua a correre Wall Street, con lo sgonfiarsi della retail mania (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Archiviata la bolla GameStop, con il titolo in perdità di oltre il 50%, la borsa americana corre per il secondo giorno di fila. A New York, scambia in deciso rialzo il Dow Jones (+1,95%), che raggiunge i 30.801 punti; sulla stessa linea, balzo dell’S&P-500, che Continua la giornata a 3.837 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+1,59%); con analoga direzione, in netto miglioramento l’S&P 100 (+1,66%). I listini americani anticipano anche i buoni risultati attesi dalle trimestrali di Amazon e Alphabet (holding di Google), che verranno diffusi una volta che i mercati avranno chiuso. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori finanziario (+2,88%), beni di consumo secondari (+2,61%) e beni industriali (+2,11%). Al top tra i giganti di Wall Street, Raytheon Technologies (+4,38%), American Express ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Archiviata la bolla GameStop, con il titolo in perdità di oltre il 50%, la borsa americana corre per il secondo giorno di fila. A New York, scambia in deciso rialzo il Dow Jones (+1,95%), che raggiunge i 30.801 punti; sulla stessa linea, balzo dell’S&P-500, chela giornata a 3.837 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+1,59%); con analoga direzione, in netto miglioramento l’S&P 100 (+1,66%). I listini americani anticipano anche i buoni risultati attesi dalle trimestrali di Amazon e Alphabet (holding di Google), che verranno diffusi una volta che i mercati avranno chiuso. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori finanziario (+2,88%), beni di consumo secondari (+2,61%) e beni industriali (+2,11%). Al top tra i giganti di, Raytheon Technologies (+4,38%), American Express ...

