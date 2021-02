Conte - Renzi: crisi di governo, giorno decisivo. Trattativa in salita. Cose succede oggi (Di martedì 2 febbraio 2021) Ultimo miglio oggi per l'esploratore Roberto Fico in questa interminabile crisi di governo aperta con lo strappo di Italia Viva e formalizzata con le dimissioni del premier Giuseppe Conte . Da questa ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Ultimo miglioper l'esploratore Roberto Fico in questa interminabilediaperta con lo strappo di Italia Viva e formalizzata con le dimissioni del premier Giuseppe. Da questa ...

fattoquotidiano : Governo, Fassina: “Conte e Gualtieri non vanno discussi. Renzi interpreta gli interessi forti e col suo 2% non può… - matteosalvinimi : Vi aggiorno da Roma. Entro sera ci dicano se trovano un accordo sulla riedizione del Conte-Renzi, altrimenti si pon… - matteosalvinimi : #Salvini: La pandemia non può sospendere la democrazia, impieghiamo 2 mesi per restituire la parola agli italiani a… - gugvalia : Il Conte ter non è mai esistito, se non nell'ostinazione di Pd E 5S. Si sono genuflessi a Renzi che li ripaga con u… - Shashkov30 : RT @PasqualePulito: A me i programmi, please. La vignetta di #Natangelo per @fattoquotidiano in edicola! #consultazioni #ConTe #quirinal… -