Conte: “Li abbiamo messi alle corde, prestazione ottima con risultato negativo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato così a Rai Sport il ko contro la Juventus: “abbiamo fatto tutto noi, due ingenuità che la Juventus ha sfruttato facendo il 2-1. Dobbiamo essere più cinici ma abbiamo creato tanto, contro la Juve devi concretizzare le chance che hai. La prestazione è stata ottima, c’è solo il risultato di negativo. Li abbiamo messi alle corde, dispiace perché meritavamo molto ma molto ma molto di più del risultato finale. Inevitabile che dopo un 2-1 in casa devi vincere con 3 gol di scarto, non sarà una passeggiata, la Juventus non è l’ultima della classe“. Foto: Instagram personale Conte L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antonionatore dell’Inter, ha commentato così a Rai Sport il ko contro la Juventus: “fatto tutto noi, due ingenuità che la Juventus ha sfruttato facendo il 2-1. Dobbiamo essere più cinici macreato tanto, contro la Juve devi concretizzare le chance che hai. Laè stata, c’è solo ildi. Li, dispiace perché meritavamo molto ma molto ma molto di più delfinale. Inevitabile che dopo un 2-1 in casa devi vincere con 3 gol di scarto, non sarà una passeggiata, la Juventus non è l’ultima della classe“. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene ...

CarloCalenda : Ivan state a un tavolo con forze politiche che danno per scontato Conte TER. Si è fatta una certa però. E qui stiam… - ivanscalfarotto : Non abbiamo designato nessuno, non abbiamo espresso nomi né un veto su Conte. #la7 - ilriformista : 'Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrat… - acamilli : RT @Axen0s: sì, abbiamo capito che la crisi l'ha provocata Renzi. lo so... ma non è che la prospettiva di far gestire 209 miliardi a conte… - FeelFilippo : @valy_s @AndFranchini @GuidoCrosetto @LucaSucci @markorusso69 @antonio_bordin @lameduck1960 @Gigadesires @07Emmedi… -