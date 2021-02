chedisagio : Comunque fa impressione vedere il @pdnetwork così unito e compatto non in difesa di un'idea o di un progetto, ma di… - fattoquotidiano : Governo, De Falco: “Depositato il simbolo di Centro Democratico. Noi la quarta gamba? Serve un progetto unitario, a… - sportli26181512 : Conte: “Due regali alla Juve. Vidal accetti le mie scelte. Ma il progetto...”: Conte: “Due regali alla Juve. Vidal… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Conte: «Il progetto Suning si è fermato ad agosto» - mgpg07 : RT @salda__: «Le voci sulla società? Inevitabile che c’è una situazione sicuramente particolare. Inutile nasconderlo anche perché siamo par… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte progetto

'Ci siamo legati mani e piedi al nome di, uno che non è dei nostri e che al dunque non si è mai sbilanciato per noi, e siamo andati a ... Aveva coltivato con convinzione ildi rimanerci, ...Un k.o. pesante, perché arrivato in casa. Servirà una grande partita nel ritorno di martedì prossimo per strappare il pass per la finale di Coppa Italia, ma Antoniovede il bicchiere mezzo pieno: 'Se analizzo la partita, dico che abbiamo fatto due regali: loro non ci hanno messo tanto del loro per farci male, siamo stati noi a commettere delle ingenuità. In ...Partita diversa da quella di campionato, avreste potuto pareggiare nella ripresa. Diversa la Juve o troppo pesanti le assenze di Lukaku e Hakimi? "Abbiamo fatto tutto noi, nel primo tempo abbiamo ...L'allenatore nerazzurro ha parlato dopo la sconfitta di Coppa Italia contro la Juventus: Siamo partiti con progetto, ora si è fermato.