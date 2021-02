Consultazioni, una farsa imbarazzante. E l’Italia si ritrova paralizzata (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – Consultazioni a gogo. Rideremmo, se la situazione non fosse tragica. L’idea di una riunione alla Camera dove la vecchia maggioranza del vecchio governo si riunisce per trovare una quadra sull’eventuale programma dell’eventuale governo è una condotta grottesca di cui ci vergogneremmo anche noi che siamo degli svergognati. E far tutto ciò con l’aria compiaciuta di chi si cala nel ruolo dello statista di razza, nei panni del supereroe che si accolla gratuitamente le disgrazie italiane sul groppone è un errore di gusto imperdonabile. La faccia stralunata dei partiti di maggioranza, per non parlare dei sedicenti responsabili-costruttori-europeisti, la dice lunga sul grado di consapevolezza che costoro hanno della situazione che stiamo attraversando. Consultazioni farsa e incredibili allarmismi Ecco, non per peccare di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb –a gogo. Rideremmo, se la situazione non fosse tragica. L’idea di una riunione alla Camera dove la vecchia maggioranza del vecchio governo si riunisce per trovare una quadra sull’eventuale programma dell’eventuale governo è una condotta grottesca di cui ci vergogneremmo anche noi che siamo degli svergognati. E far tutto ciò con l’aria compiaciuta di chi si cala nel ruolo dello statista di razza, nei panni del supereroe che si accolla gratuitamente le disgrazie italiane sul groppone è un errore di gusto imperdonabile. La faccia stralunata dei partiti di maggioranza, per non parlare dei sedicenti responsabili-costruttori-europeisti, la dice lunga sul grado di consapevolezza che costoro hanno della situazione che stiamo attraversando.e incredibili allarmismi Ecco, non per peccare di ...

